Juve, infortunio Di Maria: out contro il PSG, tempi e modalità di recupero. Nuova tegola in casa bianconera dopo il pareggio nell’ultimo match contro la Fiorentina: Angel Di Maria non sarà tra i convocati del match di Champions League contro il PSG a causa di un problema muscolare.

Juve, infortunio Di Maria: tempi di recupero e quali partite salterà

L’esterno offensivo argentino non sarà rischiato per il match di Champions dopo il riacutizzarsi del recente problema muscolare. L’ex PSG dovrà stare a riposo contro i parigini, ma potrebbe tornare a dispozione già dal match di campionat0 contro la Salernitana. Al momento non è chiaro cosa è successo ma sicuramente Allegri spiegherà la situazione già nel corso della conferenza stampa di vigilia della gara di mercoledì.

Cresce quindi la preoccupazione tra i tifosi bianconeri e tra i fantaallenatori del Fideo. Non è escluso che Di Maria possa alzare bandiera bianca anche in vista del match di campionato contro la Salernitana. Ma quali match potrebbe saltare e quali sono i tempi di recupero?

PSG-Juventus (mercoledì 06 settembre, fuori dai convocati, indisponibile)

Juventus-Salernitana (domenica 11 settembre, 6a giornata Serie A, in dubbio)

Monza-Juventus (domenica 18 settembre, 7a giornata Serie A, a disposizione)