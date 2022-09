Lecce: ecco le parole dolci dell’ex David Di Michele

Il Lecce sta stupendo tutti in questo campionato, sia per quanto riguarda le prestazioni in campo, sia per i nuovi acquisti provenienti da un calciomercato oculato e gestito ottimamente dalla figura di Pantaleo Corvino. David Di Michele, ex del Lecce ha voluto commentare le prestazioni dei giocatori offensivi della squadra giallorossa, vista con occhio esperto di un ex attaccante. Di Michele ha giocato nel Lecce per 71 volte realizzando 22 reti e lasciando un buon ricordo di lui.

Le parole sugli attaccanti del Lecce dell’ex centravanti giallorosso

Di Michele commenta il rendimento dei centravanti a disposizione di Baroni. Ecco le sue parole riguardo Ceesay che lo ha stupito particolarmente: “Mi ha colpito tantissimo, lo conoscevo meno rispetto Strefezza e Di Francesco. Si è conquistato il titolo di rivelazione, anche se inizialmente non sembrava educatissimo con i piedi, ma poi ha confermato un elevato tasso tecnico che un gran fisico. E’ molto bravo a far salire la squadra e ad attaccare la profondità”. Di Michele prosegue la sua disamina sugli altri componenti dell’attacco: “Strefezza dopo la straordinaria stagione in B si sta dimostrando prezioso per il Lecce di Baroni, in virtù dei due gol siglati in campionato. E’ stato bravo contro l’Empoli poi addirittura in pochi minuti è riuscito a fare la differenza contro la Salernitana. Banda sta facendo grandissime cose ed è dotato di buona tecnica e velocità. Colombo è un gran bel giocatore, a lungo termine farà la differenza”.