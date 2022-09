Lecce: ascolta il tuo bomber, ecco cosa promette

Il Lecce tornerà in campo nel prossimo turno di Serie A contro la Cremonese. Gara alla portata degli uomini di Baroni che dopo l’exploit di Salerno vogliono bissare e portare a casa altri 3 punti importantissimi nella rincorsa verso la salvezza. A dare carica ai compagni e ai tifosi se mai ce ne fosse bisogno ci ha pensato Colombo, autore di un gol nella nazionale Under 21 e in questo campionato di uno splendido gol segnato contro il Napoli.

Le parole di Colombo, giovane attaccante del Lecce

Colombo in rampa di lancio, anche se probabilmente contro la Cremonese partirà dalla panchina. Ecco le sue parole riguardo ai gol belli che ha segnato finora e il suo rapporto con il gol: “Per noi attaccanti è sempre bello segnare, è un momento di felicità e orgoglio personale perché vuol dire che si sta lavorando bene. E’ arrivato un altro gol bello? Sto lavorando molto. Come dico spesso, devo però iniziare anche a fare gol brutti. Un attaccante viene valutato per quanti gol fa non per come li fa”.