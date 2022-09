Lecce: insieme a Falcone ecco chi è il giocatore che ha giocato tutti i minuti a disposizione. Rivelazione!

Nel Lecce che piano piano sta definitivamente trovando la quadratura giusta c’è un giocatore su tutti che sta facendo la differenza. Sia dal punto di vista tecnico-tattico che di rendimento che di continuità. Stiamo parlando di Morten Hjulmand, centrocampista che sta dando una vera e propria impronta di gioco al Lecce. Arrivato in sordina dall’Admira Wacker ma già con le idee chiare, una su tutte quella di diventare capitano, cosa che dopo l’addio di Lucioni è diventata realtà.

Hjulmand e Falcone i due sempre presenti nel Lecce

Nel Lecce insieme al portiere Falcone che ha disputato tutti e 630 i minuti a disposizione anche Hjulmand è stato sempre presente, non saltando neanche un minuto. La notizia a conti fatti non sorprende più, vista l’importanza che si è ritagliato il centrocampista danese, ma che vista all’inizio dell’anno poteva essere difficile da ipotizzare. Avere la certezza di un portiere affidabilissimo come Falcone e un faro del centrocampo come Hjulmand è tanta roba a disposizione di mister Baroni, che attorno a loro può costruirgli un team affiatato. A dimostrazione di ciò le ottime prestazioni della squadra finora disputate tra cui l’ultima contro la Salernitana dove proprio Hjulmand con il suo assist e Falcone con le sue parate sono stati i protagonisti.