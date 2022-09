Calciomercato Milan: ecco il nome dell’attaccante accostato ai rossoneri

Il calciomercato è ovviamente terminato ed è al momento chiuso, ma il Milan sta già vagliando delle possibilità per quando riaprirà. Si cercano profili per il fronte offensivo, in particolare un centravanti. Ultima novità riguarda l’interessamento dei rossoneri verso Mohammed Kudus, 22enne attaccante ghanese dell’Ajax che sta facendo benissimo in questo avvio di stagione.

Il nuovo obiettivo del Milan Kudus nel dettaglio

Mohammed Kudus, attaccante ghanese classe 2000 è stato da poco accostato al Milan, che sicuramente un tentativo lo proverà a fare per lui nel calciomercato di gennaio. All’Ajax dal 2020 con cui ha disputato 40 partite segnando 9 gol, sembra essere il profilo giusto per l’attacco rossonero. Dopo due anni da comprimario quest’anno si è preso la titolarità dell’attacco dell’Ajax, tra l’altro con ottimi risultati. Nelle prime 10 partite giocate tra campionato e Champions League ha messo a segno già ben 7 reti. Nazionale ghanese dal 2019 dove ha disputato 16 partite. Se arrivasse realmente al Milan si tratterebbe di un giocatore gradito in un ruolo dove i rossoneri sono un po’ corti e sempre in attesa del ritorno di Ibrahimovic. Anche la sua giovane età e le sue caratteristiche tecniche rientrerebbero a pieno nella linea utilizzata dal Milan per i suoi acquisti in questi ultimi anni.