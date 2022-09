Milan-Leao: storia di un rinnovo difficile, ecco cosa chiede il portoghese

Il Milan e Rafael Leao, un connubio che potrebbe continuare nonostante le richieste economiche del portoghese? Domanda difficile e scomoda, soprattutto in questo momento in cui Leao avanza e modifica le sue richieste. Il Milan vorrebbe chiudere la trattativa per il suo rinnovo nel minor tempo possibile, ma il portoghese ha avanzato richieste specifiche. La società proverà ad andare incontro al giovane talento in erba, ma come ben sappiamo nella società rossonera non si fanno favoritismi. Se possibile e accetterà delle condizioni rimarrà, altrimenti sarà libero di poter scegliere altre destinazioni.

Leao e il Milan, prove di rinnovo

Rafael Leao si trova bene, benissimo a Milano e considera il progetto Milan di altissimo livello. I presupposti per il rinnovo sembrerebbero scontati, ma Leao vorrebbe che il suo attaccamento ai rossoneri, dimostrato anche con il no al Chelsea, venisse riconosciuto. In che modo? Con uno stipendio da top player. Le richieste che il giocatore effettuerà sono di 7 milioni di euro. Aumentata di 1 milione di euro la richiesta dell’estate scorsa. Già non era particolarmente bassa la richiesta di 6 milioni di euro, figurarsi 7. Ora ci sarà da trattare tra la società è l’entourage del portoghese, per trovare l’ingaggio. Conclusione della trattativa che potrebbe anche prolungarsi con i tempi. Intanto Leao gioca e segna.