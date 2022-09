Milan: tolto Maignan dalla lista Champions dopo l’infortunio!

Mike Maignan si è infortunato nella sfida tra Francia e Austria e dovrà rimanere a riposo 2-3 settimane. Problema al polpaccio per il portiere, niente di particolare ma che lo terrà lontano per un pò dal terreno di gioco. E allora il Milan si premunisce, vediamo in che modo. Maignan dovrebbe saltare l’Empoli ed è tutt’altro che certo di farcela, anzi è quasi impossibile il suo recupero anche per i match di Londra contro il Chelsea (5 ottobre) e di San Siro con la Juventus (8 ottobre). In forte dubbio anche la sua presenza il giorno 11 ottobre contro il Chelsea a San Siro. Ed è proprio per questo che la società rossonera sta studiando una ipotesi secondaria.

Maignan tolto a tempo dalla lista Champions?

Se le condizioni del polpaccio del portierone francese dovessero (come probabilissimo) essere confermate il Milan si troverebbe a valutare se estromettere il francese temporaneamente dalla lista Champions e sostituirlo con Tatarusanu. Ed è questo l’orientamento prevalente al momento. In lista oggi i due portieri sono Maignan e Mirante. Maignan, in caso di decisione e comunicazione immediata alla Uefa, rientrerebbe in lista appena in tempo per sfidare la Dinamo Zagabria (25 ottobre) e sarebbe poi in grado anche di affrontare l’ultimo impegno del girone col Salisburgo.