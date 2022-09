Milan: rinnovo in arrivo per un top player rossonero

Il Milan non vuole correre nessun rischio con uno dei suoi protagonisti principali nella vittoria dello scudetto dello scorso anno. Proposto un rinnovo del contratto fino al 2024 a Olivier Giroud. L’attaccante francese è in scadenza a giugno prossimo, ma con ogni probabilità non avrà difficoltà nel rinnovare.

Giroud e il Milan ancora insieme fino al 2024

Olivier Giroud è arrivato al Milan con la fama di un centravanti che segna gol pesanti e così di fatto è stato. Promessa mantenuta da Giroud che ha segnato gol pesanti come macigni da quando veste rossonero. E non solo, dopo Pippo Inzaghi è tornato a sfatare la maledizione della maglia numero 9 che adesso sulle sue spalle è tornata a brillare. Nonostante non sia in tenera età il Milan sente di non poter fare a meno di lui e gli proprone un rinnovo di contratto fino al 2024 per la gioia di tutti. Giroud e il Milan ancora insieme, per continuare a segnare gol pesanti.