Milan: altro rinnovo per un top player del centrocampo rossonero

il Milan sta cercando di sistemare la questione rinnovi e dopo Krunic blinda anche Sandro Tonali. Con tutto il rispetto per Krunic, quello di Tonali si tratta di un rinnovo atteso e sperato, probabilmente da entrambe le parti. Per il centrocampista rossonero arriva quindi il tanto sperato prolungamento di contratto. Già lo scorso anno Tonali si era ridotto lo stipendio pur di rimanere al Milan. Quest’anno la società rossonera ha deciso di premiare il forte centrocampista per il rendimento espresso in campo nella stagione scorsa.

Tonali rinnova con il Milan, ecco per quanto

Sandro Tonali firmerà un nuovo prolungamento che porterà l’attuale scadenza dal 30 giugno 2026 fino al 30 giugno 2027. Oltre alla durata prolungata ci sarà un sostanziale aumento dell’ingaggio che sarà quasi raddoppiato fra parte fissa e bonus rispetto agli 1,4 milioni percepiti attualmente. Via al Tonali-day, una delle firme più attese dai tifosi rossoneri. Tonali è un centrocampista classe 2000 arrivato al Milan dal Brescia. Con i rossoneri finora ha disputato 65 partite segnando 5 reti. È esploso tra le fila milaniste durante il girone di ritorno dove è risultato decisivo per il

raggiungimento di alcuni risultati e della vittoria finale. Quest’anno ha già iniziato la stagione come l’aveva lasciata lo scorso anno e questo rinnovo dovrebbe portare in dote ancora più serenità in lui.