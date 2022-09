Nations League, dove vedere Italia-Inghilterra streaming e diretta TV: RAI 1, Sky o DAZN?

Venerdì 23 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la quinta giornata del Gruppo C di Nations League tra Italia-Inghilterra. Le due nazionali, guidate da Roberto Mancini e Gareth Southgate, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Nations League, Italia-Inghilterra: come arrivano le due squadre

L’Italia si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare disputate. Gli azzurri, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro l’Inghilterra lo scorso 11 giugno ed hanno perso contro la Germania per 5-2 il 14 giugno. L’Inghilterra, invece, si avvicina alla sfida reduce dalla pesante sconfitta subita in casa, per 0-4, per mano dell’Ungheria.

L’Italia è terza in classifica a quota 5 punti, gli inglesi invece occupano la quarta e ultima posizione a quota 2 punti. L’Ungheria guida il girone con 7 punti, seconda posizione per la Germania con 6 punti.

Italia-Inghilterra streaming LIVE e diretta TV

La partita Italia-Inghilterra, in programma venerdì 23 settembre alle ore 20:45, gara valida per la quinta giornata del gruppo C di Nations League, sarà visibile in diretta TV e in chiaro su RAI 1. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. La gara non sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN, né sulle reti SKY.