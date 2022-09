NATIONS LEAGUE – DOVE VEDERE SPAGNA-SVIZZERA –

La quinta giornata della fase a Gironi di Nations League offre la sfida Spagna-Svizzera, valida per il Gruppo2. La sfida si giocherà sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.45 allo Stadio La Romareda di Saragozza e ad arbitrare il match sarà lo sloveno Turpin.

La Spagna, capolista della classifica del gruppo, con 8 punti, risulta attualmente imbattuta. Gli uomini gestiti da Luis Enrique hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi. Con 8 punti gli iberici attendono la sfida contro gli svizzeri nella speranza di vincere ed ipotecare la qualificazione al turno successivo.

La Svizzera dopo 4 giornate disputate è ultima in classifica con solo tre punti all’attivo. I rossocrociati arrivano dall’unica partita vinta, quella contro il Portogallo (1-0). La formazione Svizzera si appresta a giocare un’altra gara in trasferta dove nell’ultimo anno non ha mai vinto, l’ultima vittoria fuori casa risale al 2021.

Nations League, dove vedere Spagna-Svizzera

Il match in scena a Saragozza tra Spagna-Svizzera, di sabato 24 settembre 2022 ore 20.45 verrà trasmesso in diretta tv e in chiaro da Canale 20. Il match è anche visibile su Sky Sport Uno, canale 201 del decoder Sky, per gli abbonati al satellite. Su Sky Sport Football sarà trasmessa la Diretta Gol di tutte le partite di Nations League della notte.

Spagna-Svizzera sarà visibile anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Infinity e il sito Mediaset. In più la sfida sarà trasmessa per gli abbonati Sky sull’applicazione SkyGo oppure su NOW, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.