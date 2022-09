Nations League, dove vedere Ungheria-Italia streaming gratis e diretta TV

Lunedì 26 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la sesta giornata della Lega A Gruppo C di Nations League tra Ungheria-Italia. Le due compagini, guidate da Marco Rossi e Roberto Mancini, si sfideranno alla Puskás Aréna Park di Budapest. Lo stadio edificato tra il 2017 e il 2019, è stato inaugurato il 15 novembre 2019 e ha una capienza di 67.889 posti a sedere.

Nations League, Ungheria-Italia: come arrivano le due squadre

L’Ungheria si avvicina al match reduce da due prestigiose vittorie nelle ultime due giornate di Nations League. La squadra allenata dall’italiano Marco Rossi, infatti, ha vinto in trasferta contro l’Inghilterra per 0-4 ed ha vinto, sempre in trasferta, anche contro la Germania per 0-1. L’Italia, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Gli azzurri, infatti, hanno perso contro la Germania per 5-2 ed hanno vinto in casa contro l’Inghilterra per 1-0.

Ungheria-Italia streaming LIVE GRATIS e diretta TV

La partita Ungheria-Italia, in programma lunedì 26 settembre alle ore 20.45, gara valida per la sesta giornata della Lega A Gruppo C di Nations League, sarà visibile in chiaro e in diretta su RAI 1. I programmi RAI sono visibili in streaming gratis all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app. La diretta goal della Nations League, invece, sarà visibile su Sky Sport Football.