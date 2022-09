Nations League, Francia-Austria streaming LIVE e diretta TV: TV 8, Sky o DAZN?

Giovedì 22 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Nations League tra Francia-Austria. Le due nazionali, guidate da Didier Deschamps e Ralf Rangnick, si sfideranno allo Stade de France di Parigi.

Nations League, Francia-Austria: come arrivano le due squadre

La Francia si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I campioni del Mondo in carica, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro l’Austria lo scorso 10 giugno ed hanno perso in casa per 0-1 contro la Croazia. L’Austria, invece, si avvicina alla gara reduce dalla sconfitta subita in trasferta per 2-0 contro la Danimarca. I transalpini occupano la quarta e ultima posizione a quota 2 punti; gli austriaci, invece, sono terzi in classifica con 4 punti.

Francia-Austria streaming LIVE e diretta TV

La partita Francia-Austria, in programma giovedì 22 settembre alle ore 20:45, gara valida per la quinta giornata del Gruppo A di Nations League, sarà visibile su TV8 e SKY SPORT UNO. E’ possibile seguire la diretta live di TV8, il canale 8 del digitale terrestre, in streaming online sul browser e da qualunque dispositivo. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.