Ungheria-Italia, i convocati di Roberto Mancini: caso Immobile. I dettagli

Nella giornata di lunedì 26 settembre alle ore 20:45 l’Italia di Roberto Mancini affronterà l’Ungheria di Marco Rossi a Budapest per la testa della classifica del Gruppo 3 della Lega A e per un posto alle Final Four di Nations League. Il ct. Roberto Mancini ha diramato la lista degli azzurri che faranno parte del match. Ecco di seguito la lista dei convocati e i dettagli del caso Immobile.

La lista dei convocati di Roberto Mancini

Ecco la lista degli azzurri convocati da Roberto Mancini per l’ultima sfida di Nations League contro l’Ungheria di Marco Rossi:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Tommaso Pobega (Milan), Salvatore Esposito, (SPAL), Davide Frattesi (Sassuolo);

ATTACCANTI: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Manolo Gabbiadini (Sampdoria), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).

Caso Immobile: fermato ai piedi dell’aereo!

Ciro Immobile è costretto a dare forfait alla Nazionale. L’attaccante della Lazio, reduce da un infortunio ed in fase di recupero, lo staff azzurro sperava nel rientro per la sfida con l’Ungheria. Infatti, stava per imbarcarsi con tutta la squadra, ma all’ultimo momento, ai piedi dell’aereo, si è deciso per lo stop.