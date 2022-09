Domani sera, alle ore 20.45, alla “Johan Cruijff Arena” di Amsterdam, si disputerà il match Olanda-Belgio,

valido per la 6.a giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Olanda-Belgio in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

Ultima giornata in questo Gruppo 4 della Lega A di Nations League con lo scontro diretto tra Olanda e Belgio a chiudere questo gruppo. La nazionale “orange” può contare sue due risultati su 3 essendo prima con 13 punti (4 vittorie e 1 pareggio) ed è reduce dalla vittoria per 0-2 contro la Polonia. Il Belgio, invece, è secondo con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e nel turno precedente ha sconfitto 2-1 il Galles. Alla nazionale belga per accedere alle Final Four servirebbe vincere 0-3 in virtù della sconfitta per 1-4 del match d’andata (in caso di arrivo a pari punti contano gli scontri diretti).

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA-BELGIO

OLANDA (3-4-1-2): Cillessen; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Malacia; Bergwijn; Gakpo, Depay. C.T: Van Gaal.

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker; T.Hazard, Witsel, Tielemans, Castagne; E.Hazard, Batshuayi, Mertens. C.T: Martinez.

Dove vedere Olanda-Belgio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Olanda-Belgio, valevole per la 6.a giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, sarà trasmesso in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.