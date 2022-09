Palermo: conclusa la campagna abbonamenti, scopriamo i numeri!

Conclusa la campagna abbonamenti da record del Palermo. Sono 11.456 per l’esattezza gli abbonati ufficiali della stagione 2022/2023 dei rosanero. Numeri impressionanti, ma non nuovi a una realtà come Palermo che del tifo e della passione calcistica ne ha fatto sempre un credo importante. Superato ampiamente l’obiettivo di oltre 10mila abbonati raggiunto in Serie D nel 2019 e fissato dal presidente Dario Mirri all’apertura delle vendite.

I tifosi del Palermo secondi solo a quelli del Genoa

Questo straordinario risultato per quanto riguarda gli abbonati dimostra l’affetto della gente di Palermo verso la squadra. Con più di 11.000 abbonati i rosanero diventano, dopo il Genoa, il club con più abbonati in Serie B, e ad un passo dalla top 10 della Serie A. E nel prossimo turno di campionato arriverà proprio il Genoa a Palermo per una sfida che si preannucia interessante sotto tutti i punti di vista. Il Genoa è una delle favorite per la promozione in Serie A, mentre il Palermo potrebbe essere una sorpresa, una bellissima sorpresa di questo campionato di Serie B. Palermo che ha voglia davanti al suo numeroso pubblico di riscattare la sconfitta di Reggio Calabria contro la Reggina per 3-0, mentre il Genoa viene dal rocambolesco pareggio interno contro il Parma 3-3.