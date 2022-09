Premier League, nel week si gioca la nona giornata di andata e tra i match uno dei più attesi sarà certamente Crystal Palace-Chelsea. Dopo il clamoroso esonoero di Tuchel i Blues scenderanno per la prima volta in campo con il neo allenatore Graham Potter.

Premier League, Crystal Palace-Chelsea: dove vederla in TV e streaming

Tempo di esordio per Graham Potter sulla panchina dei Blues. Siederà per la prima volta in panchina per Crystal Palace-Chelsea, derby londinese della nona giornata di andata della Premier League. Il match inizierà alle 16 domani sabato 1 ottobre. La partita potrà essere seguita in diretta in TV su Sky Sport Football e in streaming su NOW TV e Sky GO. A quasi un mese di tempo dall’ultima partita di Premier League si torna a giocare dopo i rinvii per i funerali della Regina Elisabetta e la pausa della Nations League. Certamente il derby londinese è una delle sfide più attese di questa nona giornata di andata. In classifica il Chelsea si trova al settimo posto a quota 10 punti mentre il Crystal Palace è sedicesimo a quota 6.