Domani sera, alle ore 20.45, allo “Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu” di Bucarest, si disputerà il match Romania-Bosnia, valido per la 6.a giornata del Gruppo 3 della Lega B di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Romania-Bosnia in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Romania è ultima con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte) ed è reduce dal pareggio 1-1 contro la Finlandia. I rumeni per evitare la retrocessione in Lega C devono vincere e vedere cosa accade nell’altro match, Montenegro-Finlandia, e sperare in un pareggio per sorpassare eventualmente i finlandesi. La Bosnia, invece, con la vittoria 1-0 sul Montenegro si è garantita la promozione in Lega A forte del primo posto con 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi).

Dove vedere Romania-Bosnia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Romania-Bosnia, valevole per la 6.a giornata del Gruppo 3 della Lega B di Nations League, non sarà trasmesso in chiaro ma il match sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.