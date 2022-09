Salernitana: tornano a disposizione due potenziali titolari

Questa settimana turno di stop per il campionato di Serie A dopo tante giornate disputate in breve tempo. La rosa ampia e la possibilità di far girare i giocatori più in forma è una risorsa importantissima a disposizione delle squadre che ne possono usufruire. La Salernitana è una di queste dopo il calciomercato abbondante che ha svolto in estate. Sono tornati a disposizione di mister Nicola due potenziali titolari, Bohinen e Lovato.

A disposizione di Nicola tornano Bohinen e Lovato

Bohinen e Lovato potrebbero essere due potenziali titolari nello scacchiere tattico di Nicola. Magari già nella trasferta di Sassuolo alla ripresa del campionato, di certo non la più semplice delle partite. Bohinen si giocherà una maglia da titolare con Maggiore e Lovato con Fazio. Lo stesso Lovato, pagato 7 milioni di euro, deve ancora fare il suo debutto in campionato con la maglia granata poiché viene dall’infortunio subito nell’amichevole estiva contro l’Admira Wacker. In questo campionato così viziato dalle tante partite ravvicinate la cosa certa è che ci sarà spazio per tutti e soprattutto ci sarà bisogno di tutti. Mister Nicola lo sa bene e in queste prime partite ha cercato di fidate al meglio le forze in campo dei suoi giocatori.