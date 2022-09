Serie C, DIRETTA LIVE Juve Stabia-Monopoli: cronaca e risultato in tempo reale

Domenica 18 settembre, alle ore 17.30, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C girone C tra Juve Stabia-Monopoli. Le due compagini si sfideranno allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Le Vespe sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Monterosi per 0-1 nel turno infrasettimanale. I pugliesi, invece, arriva alla gara reduce dalla vittoria in casa contro l’Avellino per 2-1.

Juve Stabia-Monopoli: le formazioni ufficiali

Juve Stabia – (in aggiornamento)

Monopoli – (in aggiornamento)

Juve Stabia-Monopoli: la diretta live del match

– Calcio d’inizio ore 17:30.