SERIE C – DOVE VEDERE JUVE STABIA-VITERBESE –

Per il Girone C della Serie C, andrà in scena Juve Stabia-Viterbese sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30. La sfida al Romeo Menti di Castellammare di Stabia è valida per la quinta giornata di campionato.

La Juve Stabia arriva da un’importante vittoria, il 2-0 inflitto al Monopoli nella quarta di campionato. I gialloblù allenati da Leonardo Colucci sono quarti in classifica con 9 punti all’attivo, punti ottenuti attraverso 3 vittorie.

La Viterbese, al 18esimo posto in classifica, non riesce ancora a trovare un equilibrio in questa stagione. La formazione di Giacomo Filippi non ha ottenuto ancora nessun successo; su 4 gare soltanto due pareggi e due sconfitte. Contro la Juve Stabia si spera di cambiare rotta e ottenere la prima vittoria stagionale.

I precedenti tra le due formazioni sono 3: tutti vinti dalla Juve Stabia.

Serie C, dove vedere Juve Stabia-Viterbese

La sfida in scena a Castellammare di Stabia tra Juve Stabia-Viterbese, di sabato 24 settembre 2022 ore 20.30 verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta streaming su Eleven Sport. Sito: elevensports.it. La visione su Eleven Sports è disponibile via abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet oppure collegandosi via pc. Sarà possibile vedere il posticipo del lunedì anche sul servizio gratuito Rai Play messo a disposizione dalla Rai.