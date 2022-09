Sky ha finalmente svelato la novità tanto attesa, ecco di cosa si tratta

Sky è da sempre sintomo di innovazione e cambiamento, ma soprattutto ha la capacità di stupire i propri utenti. Da tempo circolava una sostanziale novità in casa e finalmente è arrivata a conoscenza la news tanto attesa. Sky ha presentato la sua ultima novità, la propria Smart Tv: Sky Glass. Come uno smartphone e più di un telefono, così Sky Glass è molto più di una televisione. È infatti la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti che spaziano dai canali nazionali a tutti i player globali.

Ecco in cosa consiste l’ultima novità di Sky

L’ultima novità di Sky come detto sopra si chiama Sky Glass e proverà a rivoluzionare il modo di vedere la Tv. Questa la nota ufficiale che ha rilasciato Sky per i propri clienti: “Fin dalla nascita, Sky ha trasformato il modo di raccontare lo sport, di fare informazione e intrattenimento, ma ha anche introdotto tante piccole e grandi innovazioni che hanno rivoluzionato l’esperienza di visione di milioni di famiglie. Con il lancio di Sky Glass, Sky reinventa ancora una volta il modo di vivere la TV e scrive una nuova pagina della sua storia”. Le novità in casa Sky sono all’ordine del giorno, ma questa stavolta sembra superarle tutte.