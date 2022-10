Bari, le parole di Mignani e le scelte definitive di formazione

Il Bari delle meraviglie proverà ancora a stupire e a proseguire la sua imbattibilità in questo campionato di Serie B. Avvio che meglio di così non si poteva immaginare per gli uomini di Mignani che giocheranno tra qualche ora contro il Venezia, reduce dalla vittoria roboante per 4-1 in casa del Cagliari. Ragion per cui oggi pomeriggio ci aspettiamo i fuochi d’artificio in questa partita. Mister Mignani prova a stemperare la tensione e a tenere l’asticella più in equilibrio possibile.

Le parole di Mignani e le scelte definitive

Le parole di Mignani riguardo la partita del suo Bari contro il Venezia: “Il Venezia era in serie A, ha dei nazionali. E’ una squadra molto forte, al pari di Cagliari e Genoa. Per noi sarà una gara molto difficile, che abbiamo preparato trovando il modo di migliorare. La classifica non la guardiamo. Scenderemo in campo con la solita mentalità vincente. Quando si va in campo per pareggiare alla fine si perde. Proviamo sempre a prendere i tre punti e così faremo per tutta la stagione. E’ giusto che ci sia euforia nella piazz, ma dobbiamo giocare con la serenità di sempre, come a Parma nella prima di campionato”. Per quanto riguarda le scelte di formazione, sarà Vicari a guidare la linea difensiva, Bellomo la scelta dietro le punte che saranno Antenucci e Cheddira.