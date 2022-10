Cagliari-Brescia: Liverani e i dubbi di formazione, novità in attacco?

Fabio Liverani sa che contro il Brescia si gioca tanto, forse quasi tutto, anche se dalla società non trapela niente riguardo alla situazione sulla sua traballante panchina. Proprio per questo contro il Brescia il mister ha ancora alcuni dubbi di formazione, perché non vuole sbagliare. Probabile comunque che Liverani si giochi la partita con il doppio attaccante, novità assoluta quest’anno.

Ecco le scelte di Liverani in Cagliari-Brescia

Novità di formazione per quanto riguarda il Cagliari e altri dubbi ancora da sciogliere. In attacco Liverani schiererà insieme Lapadula e Pavoletti, duo inedito quest’anno e richiesto a gran voce dai tifosi, che verranno accontentati. Il ballottaggio invece è in atto sulla fascia sinistra, con Barreca che è rientrato dall’infortunio e si è allenato con il gruppo ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Quella maglia però che la settimana scorsa era di Obert che dopo una serie di buone prestazioni vorrà tenersela stretta. Bisognerà attendere per capire le intenzioni di Liverani e vedere chi la spunterà tra il giovane sloveno e Barreca. Di certo contro il Brescia non sarà una partita semplice in virtù del fatto che la squadra ospite ha iniziato alla grande questo campionato di Serie B. Buon Cagliari-Brescia.