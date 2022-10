Cagliari: Liverani già a rischio? Ecco il nome più gettonato per la panchina

Campionato di Serie B che è ancora nella parte iniziale del suo svolgimento ma il Cagliari non riesce proprio ad ingranare. Sia dal punto di vista dei risultati che in quello del gioco. Il mister attuale era stato acquistato proprio per il suo decantato gioco che era stato capace di improntare nelle sue precedenti squadre allenate. A Cagliari per ora non si è visto niente di tutto ciò. L’apice si è toccato ieri con una partita persa per 1-4 in casa contro il Venezia. Seconda sconfitta consecutiva e in casa dopo quella contro il Bari e soprattutto Cagliari apparso vuoto e senza idee.

Ecco il nome conosciuto per il post Liverani

Cagliari apparso vuoto e senza idee, con troppi passaggi orizzontali e inutili, soprattutto senza quasi mai tirare in porta. Questa potrebbe essere l’estrema sintesi della partita contro il Venezia. E Liverani ora rischia l’esonero, valutazione che la società fara nelle prossime ore. In pole position c’è un nome già arcinoto ai tifosi del Cagliari, quello di Diego Lopez, che peraltro già circolava nel pre-Liverani. Diego Lopez ha già allenato a Cagliari per due volte nel corso della sua carriera da allenatore e da giocatore ha giocato più di 300 partite con questa maglia.