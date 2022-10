Cagliari: con il Genoa arriva un mezzo passo avanti, Liverani salvo?

Il Cagliari torna dalla trasferta di Genova con un punto in più in classifica, importante perchè ottenuto contro una delle favorite per la promozione in Serie A, ma con poco gioco in più rispetto alle ultime due deludenti uscite. Fabio Liverani probabilmente salva la panchina, ma per ora si tratta solo di un rimandare, mister che è ancora sotto osservazione e le prossime gare saranno decisive soprattutto per lui. Genoa-Cagliari termina 0-0.

Le pagelle del Cagliari di Liverani

Nel Cagliari visto contro il Genoa non ci sono grandi prestazioni individuali, ma una prestazione corale importante per gli uomini di Liverani. Buona la fase difensiva che non concede gol, a differenza di quella di costruzione della manovra che stenta a crescere e dare continuità. Vediamo le pagelle del Cagliari. Radunovic, Goldaniga e Altare hanno fornito una prestazione da 6,5 in pagella, a seguire Obert, Di Pardo e Luvumbo da 6 in pagella. Al limite della sufficienza ci sono gli altri giocatori come Deiola, Nandez, Makoumbou, Mancosu e Lapadula, probabilmente il peggiore in campo. Buono l’ingresso di Viola nel finale che entra con personalità, buon piglio e ottimo piede. Pavoletti, messo dentro anche lui nei minuti finali non riesce ad essere incisivo e si nota poco.