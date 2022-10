Cagliari: dubbio offensivo per Liverani, chi giocherà? Ecco la probabile scelta

Nel Cagliari che affronterà il Venezia c’è un ballottaggio sul fronte offensivo e Liverani ha il suo bel da fare per risolverli. Il Cagliari giocherà per la seconda volta consecutiva in casa, stavolta contro il Venezia. Prima della sosta è arrivata la sconfitta casalinga inaspettata contro il Bari che ha vinto per 1-0. Stavolta deve arrivare in un modo o nell’altro il risultato pieno e per ottenerlo c’è bisogno dei gol, ecco perchè la scelta degli attaccanti è una cosa importantissima per l’economia della partita.

Le scelte di Liverani sul fronte offensivo del Cagliari

Lapadula-Pavoletti è il dubbio principale che attanaglia Liverani più di tutti gli altri ruoli. Lapadula sembra leggermente favorito proprio su Pavoletti anche se l’attaccante peruviano è sceso in campo nei giorni scorsi con la sua nazionale. In conferenza stampa Liverani non si è sbilanciato sulla scelta dell’attaccante titolare, si è solo limitato a dire che Lapadula sta bene ed è in condizione. Lapadula sembra favorito appunto e dovrebbe partire dall’inizio. Pavoletti relegato ancora in panchina anche perchè non ha tanto minutaggio sulle gambe ed entrare a gara in corso potrebbe essere importante per il Cagliari e più produttivo per il giocatore stesso che ha sfiorato il gol contro il Bari dove ha colpito un palo a tempo scaduto.