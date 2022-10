Cagliari, Liverani mette pepe alla partita e punge gli attaccanti, novità in arrivo?

Il Cagliari che affronterà il Brescia dovrà quasi obbligatoriamente ritrovare i 3 punti e il gol. Questo mister Liverani lo sa ed è anche consapevole che un risultato negativo potrebbe essere deleterio per la sua panchina, ancora a rischio. Nella conferenza stampa pre-partita il mister dei sardi appare leggermente nervoso, conscio del peso della partita e del fatto che gli venga richiesta a gran voce la presenza del doppio attaccante in campo.

Le parole di Liverani sugli attaccanti

Lapadula-Pavoletti sono i nomi più in voga in questi ultimi giorni quando si parla del Cagliari. I due sono richiesti a gran voce dai tifosi, che spingono mister Liverani per farli giocare insieme. Ecco le parole del mister a riguardo: “Abbiamo problemi in attacco, ma non si risolvono aggiungendo attaccanti, è questione di mentalità, di atteggiamento. A Genova abbiamo approcciato bene le gara ed abbiamo creato diverse occasioni. Ora dimentichiamo quella partita e concentriamoci sul Brescia, dove dovremo dimostrare che siamo all’altezza dell’avversario”. Sicuramente il doppio attaccante è una mossa che potrebbe dare peso offensivo al Cagliari e far si che il gol potrebbe arrivare con più facilità, ma si tratterebbe anche della prima volta che avviene in questo campionato e, in questo periodo non è proprio il caso di fare degli esperimenti. Vedremo cosa sceglierà alla fine Liverani.