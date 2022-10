Cagliari, Liverani dopo la vittoria con il Brescia: “Dobbiamo capire di poter vincere sempre, il bicchiere è mezzo…”

Il Cagliari vince 2-1 contro il Brescia e Liverani torna a respirare. Serviva una vittoria e questa è arrivata, tre punti vitali per la squadra e il mister. Con questa vittoria il Cagliari potrà tornare a lavorare più serenamente nel corso della settimana in vista del prossimo impegno.

Le parole di Liverani dopo Cagliari-Brescia

Liverani nella conferenza post-partita di Cagliari-Brescia è un fiume in piena, ne ha per tutti. Ecco le sue parole riguardo il modulo offensivo e gli attaccanti su cui è stato tanto bombardato in settimana: “Per voi da fuori è normale che creare delle idee di gioco non è semplice. Io analizzo i momenti dei giocatori e chi ha giocato mi ha dato durante gli allenamenti delle risposte importanti. Avevo bisogno di Falco per attaccare la profondità viste le caratteristiche del Brescia dietro. Qualche giocatore inevitabilmente deve rimanere fuori”. Secondo Liverani il bicchiere oggi, dopo questa vittoria non può che essere pieno, ecco le sue parole: “Per me il bicchiere oggi è solo pieno. Abbiamo avuto la possibilità più volte di fare anche il 3-0. Poi è evidente che se lasci qualcosa una squadra forte come il Brescia ti può mettere in difficoltà, ma non ricordo delle parate del nostro portiere nel secondo tempo”.