Cagliari, Liverani: “Ad Ascoli per dare continuità e su Rog e Pereiro…”

Il Cagliari stasera affronterà l’Ascoli e proverà a portare a casa l’intera posta in palio. Mister Liverani lo sa e prova a tenere tutti sulla corda, ben consapevole che se il Cagliari vuole provare a tornare subito in Serie A, ognuno deve fare il suo. Ad Ascoli non sarà facile contro una formazione coriacea e ben disposta in campo, ma i sardi hanno tutte le carte in regola per ottenere il risultato pieno.

Le parole di Liverani in conferenza stampa

Fabio Liverani in conferenza stampa tocca diversi punti, dai giocatori più importanti e significativi della rosa, alla partita tra poche ore contro l’Ascoli. Ecco le sue parole: “Contro l’Ascoli la difficoltà sta nel trovare una squadra in un momento positivo con certezze, concedono poco e sarà difficile, ci daranno pochi spazi e non dobbiamo avere fretta, possiamo mettere la gara a rischio se andiamo dietro al loro ritmo, dobbiamo essere equilibrati. Veniamo da due risultati positivi e dobbiamo continuare sulla prestazione, i gol arriveranno quando meno ci pensiamo. Goldaniga ha giocato tutte le gare e perdiamo un giocatore importante ma abbiamo valide alternative. Rog è un giocatore importante, se sta al 100%, rientrava da una botta ora è dentro con noi e vedremo il suo minutaggio, non rischio giocatori che non sono al meglio. Nandez è un giocatore importante per noi così come Pereiro che deve essere sereno e avere fiducia in se stesso”.