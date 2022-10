Cagliari: due defezioni contro il Genoa, ecco le scelte di Liverani

Il Cagliari che affronterà il Genoa nell’anticipo della Serie B di domani sera avrà due defezioni importanti. Rog e Barreca non recuperano e mister Liverani ne dovrà fare a meno a malincuore. Rog non ha recuperato da una botta alla coscia e Barreca da un problema a un fianco. Liverani dovrà trovare la soluzione giusta per ottenere un risultato importante che possa dare la scossa alla squadra in un momento difficile e personalmente per salvare la sua panchina, al momento traballante.

Le scelte di formazione di Liverani in vista del Genoa

Ecco le scelte di Fabio Liverani, appurate anche le assenze di Rog e Barreca. Obert a sinistra (favorito su Carboni) e Makoumbou davanti alla difesa, anche se Viola, dopo la panchina della settimana scorsa, spera in un rilancio dal primo minuto. Sarà Nandez a comporre il centrocampo e sulla trequarti Falco o Luvumbo giocheranno accanto a Mancosu. In attacco rientrerà dall’inizio Lapadula al posto di Pavoletti. Le due formazioni si sono affrontate 22 volte finora in Serie B, con un bilancio leggermente favorevole al Cagliari, che hanno ottenuto 9 vittorie a fronte di 5 pareggi e 8 affermazioni del Genoa. Nelle sei sfide più recenti il Genoa ha vinto una sola volta. Domani sarà big match di giornata in Serie B.