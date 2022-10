Cagliari: il progetto Liverani rischia già di naufragare. Sarà comunque esonero?

Nel titolo iniziale si pone una domanda, in realtà in questo momento a Cagliari ci sono una serie di interrogativi senza una risposta, rimasti nel limbo. La cosa certa è la falsa partenza dei sardi. Seconda sconfitta consecutiva, peraltro in casa e con un punteggio che sa di umiliazione. Liverani ha provato a rilanciare giocatori reputati importanti nel progetto ma senza esiti positivi. In questo momento proprio il mister non sembra avere il polso della situazione in mano e la squadra sembra smarrita.

Decisiva la prossima gara per il futuro di Liverani

Liverani e il Cagliari potrebbero dirsi addio presto, decisiva la prossima gara, ma probabilmente il futuro del mister è già scritto, anche se i sardi dovessero uscire indenni nel prossimo turno. Le strade potrebbero lo stesso separarsi e già circola il nome del sostituto individuato in Diego Lopez, vecchia conoscenza del Cagliari prima da giocatore e poi da allenatore. Andando con ordine, venerdì Genoa-Cagliari, di certo non la più semplice delle partite, potrebbe segnare il destino di Liverani. Ad oggi le possibilità che il mister rimanga sulla panchina sono veramente poche e anche se dovesse uscire indenne da Genova le strade del Cagliari e di Liverani non sembrano essere più le stesse.