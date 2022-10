Cagliari: è arrivato il momento delle scelte per Liverani, eccole

Il Cagliari ha bisogno di punti e di continuità in questo campionato di Serie B iniziato in maniera a dir poco altalenante. Mister Liverani ha bisogno di certezze per trovare il giusto equilibrio. Dopo il buon pareggio contro il Genoa (solo per il risultato, non per il gioco), ora si deve tornare a vincere. Prossimo cliente sarà il Brescia da affrontare in casa, non certo il più semplice degli avversari. Ma in Serie B non esistono partite facili e Liverani lo sa bene. Cagliari-Brescia per ripartire e tornare a vincere.

Le certezze di mister Liverani

Dopo quasi un quarto di campionato non è più tempo per esperimenti e per fallire, bisogna iniziare a fare sul serio, soprattutto in casa Cagliari che dista ben sette lunghezze dalla vetta. Liverani con una rosa extra large, pare aver ben delineato quale sia lo zoccolo duro su cui costruire la squadra: Radunovic in porta, Altare e Goldaniga in difesa, Makoumbou a centrocampo, Mancosu ad inventare, Lapadula come riferimento offensivo e infine i due top player Rog e Nandez. Eccole le certezze da cui il mister vuole ripartire e i giocatori a cui si affida in particolar modo. Vedremo se il campo gli darà ragione.