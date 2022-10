Calciomercato Lazio: un grande ritorno per sostituire Immobile e in difesa…

L’infortunio di Ciro Immobile cambia un pò i piani in casa Lazio sul fronte calciomercato. Se la priorità era il terzino sinistro nella sessione invernale, adesso si valuta anche l’acquisto di una punta che possa ovviare all’infortunio del super bomber. Vedremo se i biancocelesti sceglieranno di investire maggiormente su un centravanti o sul terzino tanto richiesto da mister Sarri.

Lazio tra Caicedo e Parisi

Il nome che circola con più insistenza per l’attacco in casa Lazio è quello di Felipe Caicedo. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno, i tifosi laziali conoscono bene le sue potenzialità e i suoi gol pesanti. Al momento Caicedo milita nell’Abha in Arabia Saudita. Il giocatore tornerebbe a Roma di corsa in caso di chiamata. Situazione terzino sinistro: si punta con decisione solo e sempre su Parisi. Il giocatore è il preferito di Sarri e non ci sono possibilità di uscita da ciò. Vedremo se Lotito riuscirà a trovare l’accordo giusto con l’Empoli. Da una le priorità diventano due. Il ritorno di Caicedo e l’acquisto di Parisi per continuare a far volare la Lazio.