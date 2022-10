Calciomercato Milan: un top player del centrocampo accostato al Milan per gennaio

Accostato al Milan un top player del centrocampo. Se la trattativa andasse realmente in porto il giocatore già a gennaio potrebbe indossare la maglia rossonera. E che giocatore! Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, 28enne centrocampista in forza all’Atletico Madrid e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver militato nell’Udinese. De Paul, sul quale c’è un flebile interesse anche della Juventus è seguito con attenzione dal Milan. Si tratterebbe di un gran colpo per un giocatore che abbina le due fasi, quella di costruzione e quella di interdizione.

De Paul-Milan, ecco i dettagli della trattativa

Il Milan starebbe seriamente pensando a De Paul per la trequarti. Operazione complessiva che si aggirerebbe intorno ai 35 milioni. Al momento all’Atletico Madrid trova poco spazio e la sua cessione potrebbe concretizzarsi a fine stagione, se non già a gennaio. Nel nostro campionato ha già fatto benissimo con la maglia dell’Udinese. De Paul vanta anche 42 presenze con la maglia della nazionale argentina. Il Milan per lui sarebbe una destinazione gradita e viceversa anche i rossoneri lo reputano un top player del centrocampo quale è. Ricordiamo i suoi numeri in Italia con la maglia dell’Udinese: 177 presenze e 33 reti, oltre a tanti assist e tante giocate da ricordare.