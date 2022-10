Calciomercato Milan: ecco il primo rinforzo nella lista per gennaio

Il Milan che è uscito vittorioso in maniera rocambolesca da Empoli si ritrova a ridosso del Napoli primo in classifica e continua ad essere protagonista della Serie A grazie anche alle rotazioni che ha a disposizione Pioli. Tante le scelte che il mister rossonero può avere e di questo deve ringraziare la società sempre attenta e vigile sul fronte calciomercato. In previsione del calciomercato di gennaio il Milan ha messo in cima alla lista un rinforzo, si tratta di un difensore che già milita nel campionato italiano.

Ecco il nome del rinforzo rossonero per gennaio

Il Milan a gennaio vuole acquistare un difensore per dare una rotazione ancora più ampia al reparto arretrato. Il giocatore in questione si tratta di Jakub Kiwior, rivelazione dello Spezia e fresco esordiente nella nazionale polacca che di recente ha ricevuto parole di elogio importantissime anche dal connazionale Robert Lewandowski. Il Milan vuole il giocatore classe 2000 già a gennaio. Maldini lo segue da tempo e ne ha già parlato con lo Spezia in tempi non sospetti, i presupposti per un suo arrivo nell’immediato ci sono tutti. Con Kiwior proseguirebbe la linea verde che la società rossonera ha intrapreso da tempo e che sta dando degli ottimi risultati.