Calciomercato Milan: ritorno in arrivo a gennaio?

Il Milan è sempre attivo sul fronte calciomercato e gennaio si avvicina a piccoli passi. La squadra rossonera, colpita da due infortuni importanti sulla parte destra della difesa, sta provando a sondare il terreno per un possibile ritorno. Arrivano nuove conferme: l’ex rossonero Diogo Dalot è nuovamente nel mirino del Milan. Dalot ha già giocato nella società rossonera lasciando un buon ricordo. Non stiamo parlando di un giocatore alla Theo Hernandez sia chiaro, ma di un terzino di sicura affidabilità e dotato anche di buona spinta offensiva. Se tornasse metterebbe quantità e qualità a disposizione di mister Pioli.

Dalot potrebbe tornare a zero al Milan

Qualora Dalot si svincolasse, lo farebbe a parametro zero dal Manchester United a fine stagione. I rossoneri sono pronti a riportarselo a casa. E se dovesse capitare l’occasione già a gennaio il Milan lo vorrebbe con se. Situazione più difficile questa però poichè prima c’è da risolvere la situazione Dest. La concorrenza per Dalot, soprattutto a parametro zero è comunque è folta e importante. Due squadre su tutte gli stanno già facendo la corte e si tratta addirittura Juventus e Barcellona. Ma Dalot ha il cuore rossonero e anche lui si è trovato bene nel Milan.