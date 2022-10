Catania-Castrovillari, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Angelo Massimino si disputerà il match Catania-Castrovillari, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D (girone I) che vede in classifica i siciliani al primo posto a punteggio pieno, mentre i calabresi al nono posto con 4 punti.

Sono quattro i precedenti al “Massimino” con i padroni di casa avanti per 2-1 e un pareggio; l’arbitro della sfida sarà Michele Pasculli della sezione A.I.A. di Como, coadiuvato dagli assistenti Antonio Alessandrino di Bari e Giovanni Francesco Massari di Molfetta (Bari).

Dove vedere Catania-Castrovillari in tv e streaming

Il match di campionato Catania-Castrovillari sarà visibile in diretta e in chiaro sull’emittente siciliana Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito sul sito del canale. Ricordiamo che il canale ha acquistato i diritti di tutte le partite in casa e in trasferta della squadra rossazzurra.

5 ottobre 2022, Catania-Vibonese 3-0: gli highlights