COPPA ITALIA – SERIE C – DOVE VEDERE CESENA-FERMANA –

Cesena-Fermana si incontrano mercoledì 5 ottobre 2022 ore 15. La sfida allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena è valido per la Coppa Italia Serie C. Le due formazioni, entrambe appartenenti al Girone B della Serie C.

Il Cesena nella partita di Coppa arriva con il morale alle stelle, in campionato ha vinto 2-0 contro la Renecatese, avanzando, così, di tre punti in classifica. Al momento i Cavallucci Marini sono in decima posizione con 8 punti conquistati, da inizio campionato, con 2 vittorie e 2 pareggi.

La Fermana quest’anno non ha ancora trovato un equilibrio stabile con i risultati. In campionato le cose non vanno a gonfie vele, nonostante lo 0-0 ottenuto nell’ultima di campionato contro l’Olbia. In classifica i Canarini alloggiano in 12esima posizione con 7 punti ottenuti da 4 pareggi ed una vittoria.

I precedenti tra le due formazioni sono 6: 4 vittorie dei Canarini, 1 per i Cavallucci e 1 pareggio.

Coppa Italia Serie C, dove vedere Cesena-Fermana

La sfida valida per la Coppa Italia Serie C tra Cesena e Fermana di mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 15 verrà trasmessa in diretta su Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com.

Per avvedere alle partite di Eleven Sport sarà necessario registrarsi e accedere e si potrà seguire un singolo evento o uno dei pacchetti disponibili. Altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento (mensile o annuale).