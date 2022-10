Delio Rossi: “Ecco chi può esplodere nel Lecce e chi mi ricorda”

Il Lecce sarà impegnato in questa giornata di campionato in trasferta a Bologna. Campo non facile contro una squadra ben attrezzata, ma il Lecce ha tutte le potenzialità per uscire con un risultato positivo in terra emiliana. Gli uomini di Baroni sono quadrati e concedono pochi gol, se solo ne segnassero un pò di più sarebbe il massimo. Al centro dell’attacco, anzi sull’esterno c’è un giocatore che oltre a far impazzire le difese avversarie fa impazzire anche un ex tecnico giallorosso come Delio Rossi. Stiamo parlando dell’esterno offensivo Banda, considerato un gran talento, anche da Rossi.

Le parole di Delio Rossi su Banda

Secondo Delio Rossi, Banda è un giocatore in rampa di lancio, che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Ecco le parole di Delio Rossi: “Banda è uno che si va imponendo subito e che sotto l’aiuto di Baroni troverà maggior raziocinio sotto rete, completando la propria dimensione. Se hai le potenzialità, e Banda ne ha tante, esplodi al completo. Ricordo Cavani, con me a Palermo. Sbagliava i gol anche lui, poi à diventato Cavani. Sta trovando le sue dimensioni”.