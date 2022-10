Dove vedere Chelsea Milan di Champions League, Amazon Prime o Sky?

Dove vedere Chelsea Milan in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Allo Stamford Bridge di Londra andà in scena mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21.00 la sfida Chelsea-Milan di Champions League. Le due compagini appartengono al Girone E.

Dopo l’esonero di Thomas Tuchel, Campione d’Europa nel 2021, il tecnico Graham Potter ha preso in mano la squadra dei londinesi. I Blues non hanno iniziato il campionato di Premier League nel migliore dei modi, con tanto di incertezze anche in Europa. Al contrario il Milan viene dal 3-1 contro la Dinamo Zagabria a San Siro ed è primo nel Girone. Adesso una trasferta senz’altro più impegnativa per la squadra di Stefano Pioli nella loro fase a gironi.

Nel Milan un’assenza importante per infortunio: il Campione d’Italia Mike Maignan, protagonista della scorsa stagione è infortunato. Recupero molto difficile per Theo. Tra i pali dunque, a sostituire il francese ci sarà Tatarusanu, inserito nella lista UEFA all’ultimo vista l’emergenza.

Mendy e Kanté del Chelsea stanno cercando il recupero in extremis.

Le probabili formazioni di Chelsea-Milan

CHELSEA (3-5-2) – Kepa; Fofana, T. Silva, Koulibaly; James, Mount, Jorginho, Kovačić, Cucurella; Havertz, Sterling. All.: Graham Potter.

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Calabria, Kaluulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Keatelaere, Leão; Giroud. All.: Stefano Pioli.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor – in aggiornamento, della Sezione AIA di – in aggiornamento.

Dove vedere Chelsea-Milan, in streaming e diretta TV in diretta, Amazon Prime Video o Sky?

Chelsea-Milan sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video e sarà possibile seguirla sul sito e sull’App. Dunque, non sarà possibile vederla in chiaro in diretta TV su Canale 5 e nemmeno su Mediaset Infinity e Sky. Per guardare il match inoltre, bisognerà sottoscrivere un abbonamento al costo di 49,90€ all’anno, ovvero 4,99€ al mese.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Chelsea-Milan su Amazon Prime sarà affidata a Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.