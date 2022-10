Dove vedere Lazio Udinese in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Dove vedere Lazio Udinese in streaming e diretta TV, Sky o DZN? Prima uno sguardo al match.

Allo Stadio ‘Olimpico di Roma’, domenica 16 ottobre alle ore 15.00 andrà in scena il match Lazio-Udinese, valido per la decima giornata di campionato di Serie A.

La Lazio di Maurizio Sarri è a caccia della quarta vittoria consecutiva contro l’Udinese di Andrea Sottil, scelto come coach MVP di settembre per l’ottimo avvio di campionato. I friulani hanno dimostrato finora di avere compattezza e continuità di risultato, per questo motivo i biancocelesti dovranno fare uno sforzo in più per portare a casa la vittoria.

Le probabili formazioni di Lazio Udinese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Cataldi; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bikol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogi; Beto, Deulofeu. All. Andrea Sottil.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Andrea Colombo, della Sezione AIA di Como.

Dove vedere Lazio Udinese in streaming e diretta TV, Sky o DZN?

Lazio Udinese sarà trasmessa in diretta TV da DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest'ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'App dei relativi sistemi. Al termine dell'evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

