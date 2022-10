Dove vedere Parma Bari in chiaro in diretta TV e probabili formazioni? Prima uno sguardo al match.

Mercoledì 19 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma ci sarà la sfida di Coppa Italia Parma Bari, valida per i sedicesimi di finale.

Dopo aver battuto la Salernitana 2-0 in trasferta lo scorso 7 agosto, il Parma si è qualificato per questo turno. Mister Fabio Pecchia ha formato a detta sua, un gruppo straordinario, capace di emergere anche quando a giocare ci sono giovani giocatori che fino a poco prima erano stati lontani dai riflettori.

Il Bari di Michele Mignani invece, ha eliminato il Verona nel precedente turno, vincendo largamente per 4-1 sul campo veronese, ribaltando una partita inizialmente messa male. I biancorossi stanno facendo molto bene, ma l’allenatore di Genova non si scompone quando gli viene chiesto se la sua squadra sia la favorita per la A: “C’è l’Ascoli“. Ora però, spazio alla Coppa Italia.

Parma Bari, le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Ansaldi, Balogh, Circati, Zagaritis; Hainaut, Sohm; Coulibaly, Vazquez, Tutino, Charpentier. All.: Fabio Pecchia.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta; D’Errico, Benedetti, Mallamo; Botta; Salcedo, Scheidler. All.: Michele Mignani.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Marco Serra, della Sezione AIA di Torino.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese

Dove vedere Parma Bari in chiaro in diretta TV

Dove vedere Parma Bari di Coppa Italia? Parma Bari sarà trasmessa in diretta TV, da Mediaset e precisamente su Italia 1. Il match sarà trasmesso in chiaro ed in esclusiva. Sarà inoltre possibile seguirlo anche in diretta streaming su Mediaset Play.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Parma Bari su Italia Uno sarà affidata a Fabrizio Ferrero, affiancato da Andrea Agostinelli per il commento tecnico.