Dove vedere Roma Real Betis di Europa League, TV8, Sky o DAZN?

Dove vedere Roma Real Betis in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 21.00 la sfida Roma-Real Betis di Europa League. Le due compagini appartengono al Girone C.

La Roma di José Mourinho si appresta a scendere in campo per la terza giornata della fase a gironi. Finora, i giallorossi hanno collezionato una vittoria a punteggio pieno (3-0) in casa contro l’HJK Helsinki nell’ultimo turno, e una sconfitta rimediata in trasferta contro il Ludogorets (2-1).

Il Real Betis guidato da Manuel Pellegrini invece, è primo in classifica, avendo battuto HJK Helsinki e Ludogorets in precedenza.

Le probabili formazioni di Roma Real Betis in Europa League

ROMA (3-4-1-2) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo; Abraham, Belotti. All.: José Mourinho.

REAL BETIS (4-2-3-1) – Bravo; Riobal, Luiz Felipe, Gonzalez, Miranda; Guardado, Akoukou; Henrique, Fekir, Canales; Willian José. All.: Manuel Pellegrini.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor – in aggiornamento, della Sezione AIA di – in aggiornamento.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese.

Dove vedere Roma Real Betis, in streaming e diretta TV, TV8, Sky o DAZN?

Roma Real Betis sarà trasmessa in diretta TV da Sky (canale 204-253) e DAZN. La partita non sarà trasmessa in chiaro su TV8. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Roma-Real Betis su Sky e DAZN sarà affidata rispettivamente a – in aggiornamento.