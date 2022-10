Genoa: le parole nervose di Blessin nel post partita che non accetta il risultato

Alexander Blessin, solitamente pacato ma fermo nelle sue decisioni e nelle sue parole, nel post partita di Genoa-Cagliari si rammarica e non accetta il pareggio. Secondo il mister genoano la sua squadra avrebbe meritato la vittoria e il mister in conferenza stampa post partita non usa mezze misure. Contento si per la prestazione, ma il Genoa doveva vincere, in estrema sintesi è questo il Blessin-pensiero.

Le parole di Blessin nel post partita di Genoa-Cagliari

Ecco le parole di Blessin nel post Genoa-Cagliari: “Sono contento della prestazione della mia squadra ma sul risultato non ci siamo, non va bene. Dovevamo vincere. Abbiamo avuto sempre il controllo del gioco, a parte un’occasione del Cagliari. Loro sono un top team, ma a noi è mancato solo il gol. Soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tantissime occasioni che però abbiamo sprecato. Nel secondo tempo siamo calati. E Radunovic è stato il migliore in campo. La nostra gara? La cosa importante è che creiamo tantissimo. Dispiace per i nostri tifosi per la mancata vittoria, sono stati straordinari anche oggi. E sono anche soddisfatto che ancora una volta non abbiamo subito gol”. Queste le parole di mister Blessin che trova comunque una nota positiva nella gara, come quella della porta inviolata del Genoa.