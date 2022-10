Genoa: Coda da impazzire, il bomber che ha rinunciato alla A

Il Genoa è arrivato al primo posto nella classifica di Serie B, in coabitazione con il Frosinone, il posto che più gli compete. Sono 21 i punti in classifica del Genoa, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno gli uomini di Blessin hanno sbancato il campo dell’ex capolista solitaria Ternana per 2-1 grazie proprio alla doppietta del suo bomber Coda. Il terminale offensivo principe del Genoa ha deciso la gara come è usuale fare con le sue reti.

Coda ha rinunciato alla Serie A per il Genoa

Massimo Coda ha rinunciato a diverse offerte pervenute dalla Serie A per il Genoa e per riconquistare la stessa con questa maglia storica. Ecco le sue parole a riguardo: “Serve vincere subito, in una piazza come quella rossoblù non puoi fallire. Anzi, abbiamo tutto da perdere. L’ambizione è quella di tornare in Serie A, e farla per bene. Già in questa stagione punto a rivincere con il Genoa il premio Pablito della classifica cannonieri: temo Roberto Inglese del Parma e Cheddira del Bari”.