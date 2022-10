Inter, Lautaro Martinez, pretattica o verità? Ecco le sue parole: “Lo scudetto ormai…”

Lautaro Martinez è l’uomo del momento in casa Inter, un giocatore ritrovato dopo le ultime prestazioni e non più quello sbiadito di qualche tempo fa. L’Inter sta imbroccando una serie di risultati positivi sia in campionato che in Champions League ed è ancora in corsa su tutti i fronti. Ma proprio Lautaro Martinez non è di questo avviso, rilasciando una dichiarazione forte sulla corsa scudetto che è al limite tra la verità e la pretattica.

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez sulla corsa scudetto

Lautaro Martinez si esprime così riguardo la corsa scudetto dell’Inter, e sono dichiarazioni forti. Pretattica o verità? Eccole: “L’Inter ancora in corsa per lo Scudetto? No, abbiamo perso troppi punti importanti. Pensiamo solo a recuperare”. Di sicuro Lautaro Martinez è al momento realista, ma probabilmente non escludiamo tanta pretattica in queste dichiarazioni.