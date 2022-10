Lecce, le parole di Baroni dopo il pareggio con la Fiorentina: “Buon pari ma…”

Il Lecce pareggia 1-1 in casa contro la Fiorentina ed è un buon risultato e una buona prestazione secondo mister Baroni. I giallorossi erano passati in vantaggio allo scadere del primo tempo salvo poi essere ripresi da Kouamè nella ripresa. Risultato giusto per quanto espresso in campo tra le due squadre.

Le parole di Baroni nel post partita di Lecce-Fiorentina

Finisce 1-1 al Via del Mare con il Lecce avanti con Ceesay nel primo tempo, nella ripresa il pareggio della Fiorentina. Il tecnico giallorosso Marco Baroni ha commentato così: “Bene nel primo tempo contro una squadra che ha una identità forte, che schiaccia gli avversari. Siamo stati reattivi e abbiamo messo la Fiorentina dietro almeno per 45′ riuscendo a creare tanto. Poi una ingenuità ci è costata caro e dopo l’1-1 è venuto fuori lo spessore tecnico della viola. Noi ci siamo abbassati ma siamo rimasti compatti e abbiamo chiuso il match in parità con tanta dedizione. Negli ultimi venti metri sbagliamo la scelta del passaggio e la rifinitura ma la squadra è stata sempre pericolosa soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa sono mancate le energie. La Fiorentina fa un calcio di dominio e siamo riusciti a metterla sotto almeno per un tempo. Mi prendo questo pareggio dopo una buona prestazione”.