Lecce, le parole di Baroni: “Vogliamo la prima vittoria in casa e…”

Il Lecce di Baroni stasera affronterà in casa la Fiorentina e proverà a prendersi i tre punti. Dopo la sconfitta contro la Roma giocata in gran parte in 10 uomini per l’espulsione di Hjulmand, dove il Lecce ha ricevuto solo applausi, l’avversario di giornata sarà di nuovo ostico ma non insormontabile. I giallorossi hanno nelle corde la possibilità di portare a casa la vittoria. Ecco le parole di Baroni nel pre partita di Lecce-Fiorentina: “Vogliamo la prima vittoria in casa, abbiamo bisogno di punti e ci serve il successo davanti ai nostri tifosi. Servirà dedizione e voglia di andare sul pallone, hanno grande identità”.

Le scelte di formazione di Baroni

Le scelte di formazione di Baroni sembrano andare verso la conferma del tridente offensivo composto da Ceesay, Banda e Strefezza, a centrocampo Hjulmand squalificato e Bistrovic recuperato, difesa affidata a Umtiti e Baschirotto. Marco Baroni dichiara: “Dovremo essere bravi a limitarli e ad esaltare i nostri punti di forza. Servirà anche intensità mentale e fisica. Askildsen e Bistrovic sono recuperati, Pezzella resta in dubbio. Comunque la squadra sta bene, abbiamo lavorato alla grande. Sulla formazione, ormai con i cinque cambi chi entra può essere più importante di chi gioca dal primo minuto”.