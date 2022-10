Lecce, le parole di Bojinov: “Corvino è come Messi e in giallorosso…”

Non sono solo parole da ex quelle di Valeri Bojinov, sono parole di amore e di stima. Lecce gli è rimasta nel cuore, insieme all’attuale direttore sportivo Pantaleo Corvino. Ecco cosa dice Bojinov su di lui: “Corvino è unico. Parlo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto da quello umano. Per me è stato come un padre, andavo da lui a mangiare tutte le domeniche, mi dava consigli su tutto. Gli devo tantissimo. È un fuoriclasse nello scouting e nella gestione dei rapporti umani. Presente Messi? Ecco è uguale”.

Le parole di Bojinov sul Lecce

Valeri Bojinov, grande scoperta di Corvino, parla così del rapporto avuto con il Lecce, che ad oggi gli è ancora rimasto nel cuore. Ecco le sue parole sul Lecce: “Per me il Salento vuol dire casa. Seguo sempre il Lecce e spero possa costruire un ciclo importante e restare a lungo in A. Sono arrivato in Italia dalla Bulgaria che avevo 15 anni”. Per Bojinov, Lecce è stato un trampolino di lancio importantissimo. Infatti reso noto al grande pubblico della Serie A per lui nella sua carriera successivamente si sono aperte le porte di squadre come Juventus e Fiorentina. Ma il Lecce gli è rimasto nel cuore.